Arbeitgeber in Mönchengladbach Abgabe für Mitarbeiter mit Schwerbehinderung

Mehr als 800 Menschen mit einer Schwerbehinderung arbeiten in Mönchengladbach im Beruf und werden dafür vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) gefördert. 445 davon sind Männer und 358 sind Frauen. Dafür flossen im Jahr 2021 insgesamt mehr als 4,8 Millionen Euro an Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Menschen. Das geht aus der Leistungsübersicht des LVR hervor. Davon wird etwa die Einrichtung eines Arbeitsplatzes oder die Förderung eines schwerbehinderten Menschen mit einem Eingliederungszuschuss bezahlt.