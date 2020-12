Arbeitsmarkt in der Corona-Pandemie : Betriebe melden wieder mehr Kurzarbeit an

Mönchengladbach Die Zahl der Arbeitslosen ist im November zwar wieder gesunken, aber die Betriebe melden wieder verstärkt Kurzarbeit an. Bis zu 4600 Beschäftigte könnten erneut betroffen sein.

Der neuerliche Corona-Lockdown ist am Mönchengladbacher Arbeitsmarkt bisher jedenfalls weitgehend vorbeigegangen. Im November waren genau 14.341 Gladbacher arbeitslos gemeldet. Das waren 387 weniger als im Oktober (minus 2,6 Prozent), wie die Arbeitsagentur am Dienstag mitteilte. Im Jahresvergleich hingegen ist die Arbeitslosigkeit wie bereits seit Beginn der Pandemie sprunghaft angestiegen um 21,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote betrug im November 10,2 Prozent. Das waren 0,3 Prozentpunkte weniger als im Oktober, jedoch 1,8 Prozentpunkte mehr als im November 2019.

„Wenngleich die Arbeitslosenzahl weiterhin hoch ist, können wir glücklicherweise für Mönchengladbach und den Rhein-Kreis Neuss wie in den Vorjahren einen Rückgang der Arbeitslosigkeit im Herbst vermelden – und das bisher auch trotz der aktuellen coronabedingten Einschränkungen“, sagte Angela Schoofs, Chefin der Arbeitsagentur. Viele Unternehmen suchten auch neue Mitarbeiter: 1198 neue offene Stellen meldeten die Betriebe im gesamten Agenturbezirk, vor allem in den Bereichen Gesundheit und Soziales, in der Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung sowie in Verkehr und Logistik. Steigend im Vergleich zu den Vormonaten war auch der Personalbedarf in Erziehung und Unterricht.