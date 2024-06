„Jetzt kommt Kurth...“ aus Mönchengladbach Von Malkreide bis Spielzeug – Familienunternehmen stattet Kitas aus

Wer bei dem Namen des Mönchengladbacher Unternehmens „Jetzt kommt Kurth“ an Frank Zanders fast gleichnamigen großen Hit von 1989 denkt, der liegt schon ganz richtig. Der Song des deutschen Schlagersängers war tatsächlich ausschlaggebend bei der Findung des Firmennamens. Denn mit diesem Lied war jedes der Kinder der Familie von klein auf konfrontiert. „So ist das nun mal, wenn man Kurth heißt und in den Achtzigern und Neunzigern groß wird“, sagt der Sohn und heutige Geschäftsführer, Dominik Kurth. Da die Firma ein echtes Familienunternehmen ist, dazu noch geführt wird von Geschäftsleuten mit Humor und Marketingverständnis, lag der Name, der gleichzeitig Slogan ist, nahe.