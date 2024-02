Konjunktur in Mönchengladbach Unternehmen zum Start ins Jahr pessimistisch

„Da sich die ohnehin bereits pessimistischen Geschäftserwartungen nochmals verdüstert haben, dürfte eine Trendwende auch im gerade begonnenen Jahr weiter auf sich warten lassen“, warnt Berghausen, zumal der Pessimismus fast alle Branchen erfasst hat. Beim Blick auf die Leitbranchen am Mittleren Niederrhein (Mönchengladbach, Krefeld, Rhein-Kreis Neuss und Kreis Viersen) zeigt sich sehr deutlich, dass einige wichtige Branchen der Region besonders stark von der aktuellen Wirtschaftskrise betroffen sind. So ist der Geschäftslagesaldo in der Chemischen Industrie zum vierten Mal in Folge im negativen Bereich – das erste Mal seit Beginn der Datenerfassung der IIR-Konjunktur 2003. 85,7 Prozent der Unternehmen sehen in den Energie- und Rohstoffpreisen ein wesentliches Risiko für die weitere Geschäftsentwicklung. Der Anteil ist so hoch wie in keiner anderen Branche und noch einmal höher als vergangenen Herbst. „Dies zeigt, wie groß die Sorgen in dieser energieintensiven Branche aufgrund der Energiekosten sind“, sagt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein. „Die Betriebe rechnen für dieses Jahr mit einer weiteren Verschlechterung.“