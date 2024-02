Konjunktur in Mönchengladbach Unternehmen befürchten Krisenjahr 2024

Auch wenn der Rheinländer grundsätzlich zuversichtlich sei, falle ihm angesichts der aktuellen Situation die Zuversicht schwer, sagte Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, als er gemeinsam mit seinem Kollegen Gregor Berghausen von der IHK Düsseldorf die Ergebnisse der jüngsten Konjunkturumfrage in der Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein vorstellte. „Die regionale Wirtschaft erwartet auch 2024 wie schon in den beiden Vorjahren ein Krisenjahr“, so fasste Steinmetz das Ergebnis der Umfrage zusammen, an der sich rund 800 Betriebe mit rund 85.000 Beschäftigten aus allen Branchen in den ersten drei Wochen dieses Jahres beteiligt hatten.