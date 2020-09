Wegen Corona in Mönchengladbach : Unternehmen bieten weniger Ausbildungsplätze an

Zweistück Die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze ist um 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Das könnte sich aber noch ändern, denn diesmal ist wegen der Pandemie auch ein verspäteter Start ins Ausbildungsjahr möglich.

Weil sich die Partner am Ausbildungsmarkt darauf verständigt haben, pandemiebedingt in diesem Jahr auch einen späteren Ausbildungsstart zu ermöglichen, ist Arbeitsagentur-Chefin Angela Schoofs allerdings sicher, dass noch viele Ausbildungsverträge geschlossen werden. Das sieht auch das Handwerk so. „In Zeiten der Corona-Verunsicherung ist es gut zu wissen, dass die Ausbildung auch etwas später beginnen kann“, sagt Christian Henke, Bildungsgeschäftsführer der zuständigen Handwerkskammer Düsseldorf. „Auch am 1. Oktober oder im November ist ein Einstieg problemlos möglich.“ Am Mittwoch wollen Arbeitsagentur, Handwerk und die IHK noch einmal darüber informieren, wie junge Menschen auch jetzt noch einen Ausbildungsplatz finden.