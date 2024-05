Konjunktur in Mönchengladbach IHK-Umfrage – Geschäftslage rutscht in negativen Bereich

„Die Unternehmen haben aber noch kein nachhaltiges Vertrauen in die Inlandsnachfrage“, warnt Steinmetz. Denn 58,7 Prozent der Unternehmen sehen in ihr ein wesentliches Geschäftsrisiko für die kommenden Monate. „Höher war dieser Wert zuletzt im Juni 2020, kurz nach dem Ende des ersten Corona-Lockdowns“, so Steinmetz. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden von 45,9 Prozent der Unternehmen als Geschäftsrisiko angesehen. „Der Wert ist zwar höher als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, aber geringer als bei der Vorumfrage im Januar.“