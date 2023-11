Wirtschaft in Mönchengladbach Geschäftslage der Unternehmen verschlechtert sich

Mönchengladbach · Der neue Konjunkturbericht der IHK zeigt: Viele Firmen in der Region stellt die aktuelle Wirtschaftssituation vor Probleme – Unternehmer blicken mit Sorge in die Zukunft. Warum die Stimmung in Mönchengladbach weniger pessimistisch ist, als anderorts.

01.11.2023, 05:10 Uhr

Die IHK hat 750 Unternehmen in der Region befragt, wie sie die aktuelle und zukünftige Geschäftslage einschätzen. (Archivfoto) Foto: Andreas Gruhn

Inflation und hohe Energiepreise, geopolitische Spannungen und Fachkräftemangel: Die Unternehmen am Niederrhein müssen aktuell eine Vielzahl von Problemen bewältigen. So überrascht es nicht, dass die Stimmung wenig optimistisch ist. Nach dem neusten Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) wird die momentane Geschäftslage in der Region Düsseldorf/ Mittlerer Niederrhein von Firmen nur geringfügig positiv eingeschätzt. Mit einer baldigen Verbesserung der Situation rechnen viele von ihnen nicht.