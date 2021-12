Einkaufen in der Corona-Pandemie : Händler am Niederrhein beklagen Umsatzeinbrüche

Auch das Weihnachtsgeschäft hier an der Hindenburgstraße lief bei vielen Händlern nicht wie erhofft. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In der Corona-Pandemie hat der Großteil der Händler am Niederrhein schwere Einbußen erlitten, so das Ergebnis einer Befragung durch die Commerzbank.

Ein großer Teil der Einzelhändler am Niederrhein hat in der Corona-Pandemie erhebliche Umsatzeinbrüche erlitten. 48 Prozent berichten von starken oder sehr starken Einbußen, 22 Prozent von ihnen bewerten diese als existenzbedrohend. Das geht aus einer Umfrage der Commerzbank unter Einzelhändlern in der Region hervor, darunter auch Mönchengladbacher Händler. In diese Untersuchung ist das Weihnachtsgeschäft allerdings noch nicht mit eingeflossen. Dieses ist nach Einschätzung des Einzelhandelsverbands überall nicht so gut gelaufen wie erhofft.

„Die rückläufige Kundenfrequenz ist der größte Knackpunkt bei den Händlern“, sagt Roland Pastoors, Leiter Unternehmerkunden in der Commerzbank Niederlassung Mönchengladbach. Denn nach den Lockdowns verzeichneten 44 Prozent der befragten Händler eine rückläufige Kundenfrequenz und den Verlust von Stammkunden. 42 Prozent der Händler haben in der Corona-Krise staatliche Hilfen in Anspruch genommen. Aber auch viel Eigenkapital wurde eingesetzt, um die laufenden Kosten zu decken. 47 Prozent der befragten Händler am Niederrhein nahmen bis zu 10.000 Euro aus Erspartem, 26 Prozent zwischen 10.000 und 100.000 Euro. 40 Prozent der Einzelhändler am Niederrhein nutzten außerdem Kurzarbeit, um die Krise zu überbrücken. Bei der Hälfte der Unternehmen (52 Prozent) waren jedoch keine Personalmaßnahmen notwendig.

Die Corona-Krise hat laut den befragten Unternehmen das Einkaufs- und Konsumverhalten ihrer Kunden verändert. Dabei zeigen sich zwei gegenläufige Trends: Einerseits habe Corona im Einzelhandel einen spürbaren Digitalisierungsschub ausgelöst, sagt Pastoors. So berichten knapp 38 Prozent der Einzelhändler am Niederrhein, dass Kunden nun vermehrt online einkaufen. „Auf der anderen Seite sehen wir aber auch einen Nachholbedarf beim Konsum vor Ort. Denn ebenfalls gut ein Drittel der Einzelhändler bemerkt wieder mehr Bedarf an persönlicher Beratung. Die Studie zeigt daher, dass Kunden beide Kanäle nutzen wollen – digital und persönlich.“