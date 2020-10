Langwieriger Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Unterirdischer Torf-Brand im Bresgespark

Mönchengladbach Wie es zu dem Feuerausbruch kam, ist noch ungewiss. Über vier Stunden löschten die Mönchengladbacher Einsatzkräfte den Brand im Bresgespark. Und auch am nächsten Tag rückten sie noch einmal zur Kontrolle aus.

(gap) Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zum Bresgespark an der Straße „Am Torfbend“ gerufen worden. Spaziergängern war in dem Waldgebiet aufsteigender Rauch aufgefallen. Die Erkundung der Feuerwehr-Kräfte ergab, dass mitten in dem Wald ein schwer zugängliches Areal von etwa 140 Quadratmetern brannte. Dies war allerdings nur schwer zu erkennen, da es zum größten Teil unter der Erde glühte und qualmte.