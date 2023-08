Schützenfest in Mönchengladbach-Speick Wies’n mit ABBA-Musik und königlicher Großfamilie

Angekündigt zum Auftakt des Volks- und Heimatfestes in Speick wurde die Band „ABBA Review“, die in ihrer Show die musikalischen Meilensteine des schwedischen Quartetts auf die Bühne des Zeltes auf der Speicker Wies’n bringen sollte. Natürlich fand das musikalische Live-Spektakel am Freitagabend mit Plateau-Schuhen und schrillen Kostümen statt, doch unter neuem Bandnamen. „Die Verwendung des Wortes ABBA im Namen wurde uns aufgrund einer Aufforderung mit Strafandrohung von Polar Music Sweden per sofort untersagt“, erklärte vor dem Auftritt Steve H. Stevens, Sologitarrist und auf der Bühne Darsteller des Björn. Und so nennt sich die sechsköpfige Bonner Formation (mit Schlagzeuger und Bassgitarrist) seit diesem Jahr „4 Swedes“. Grund dafür sei, so Stevens, eine „Verwechslungsgefahr“ mit der echten ABBA-Formation.