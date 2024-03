Ausstellung in Mönchengladbach Stadt-Ansichten in Polaroid

In der Ausstellung stehen Straßenszenen neben Architektur-Details; es gibt mal Alltägliches zu sehen, mal geben außergewöhnliche Blickwinkel Rätsel auf: „Wo ist das denn?“. Gebäude erzählen Geschichten über ihre Stadtteile und stehen zugleich für Stil-Epochen wie die 1950er Jahre oder die Zeit der Bauhaus-Architektur. Natürlich dürfen hier in Mönchengladbach auch Abbilder von Zeitzeugnissen aus der Blüte der einstmals die Stadt prägenden niederrheinischen Textilindustrie nicht fehlen. Im Kontrast dazu stehen etwa Aufnahmen der städtisch legitimierten Graffiti-Flächen am leerstehenden Haus Westland. Hier werden aktuelle Brüche in der Stadtentwicklung deutlich. Jeder Bildergruppe ist ein vergrößerter Abzug vorangestellt, der das jeweilige Instawalk-Thema repräsentiert. Später am Abend werden diese vorangestellten Foto-Abzüge in einer Tombola verlost.