Kolumne Mensch Gladbach Wasserleitungen, kein Atommüllendlager

Recht und Gerechtigkeit sind nicht immer einer Meinung. Das ist schon immer so gewesen und lässt sich derzeit schön daran ablesen, was gerade im Rheinischen Braunkohlerevier passiert. Formal geht es darum, seine rechtlichen Interessen zu wahren. In Wahrheit ist das, was sich anbahnt, aber ein Akt der Ungeheuerlichkeit. Der Streit ums Rheinwasser beziehungsweise darum, wie die riesigen Wassermengen für die Restseen in die Tagebaue Hambach und Garzweiler gebracht werden sollen, entzweit die betroffenen Städte und Gemeinden.