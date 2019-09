Crash-Kurs in Mönchengladbach : Plötzlich änderte sich das Leben dramatisch

Crash-Kurs in Mönchengladbach

Mark Pesch musste nach dem Unfall ein Bein amputiert werden. Im Berufskolleg schilderte er, was damals geschah. Foto: Romina Kautz

Mönchengladbach Unfallopfer Mark Pesch berichtete im Berufskolleg Volksgarten, wie er am Steuer einschlief und was danach geschah.

„Freiheit geht einher mit Verantwortung“, betonte Schulleiterin Danièle Hamdan zu Beginn der Verkehrssicherheitstage am Berufskolleg Volksgartenstraße. Ziel dieser Tage war es, junge Fahranfänger und zukünftige Straßenteilnehmer für eine sichere und verantwortungsvolle Fahrweise zu sensibilisieren. Was passieren kann, wenn man diese Punkte aus den Augen verliert, konnten die Schülerinnen und Schüler am Beispiel des Unfallopfers Mark Pesch vom Crash-Kurs NRW sehen.