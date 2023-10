Unglück an Bushaltestelle in Mönchengladbach Tödlicher Unfall – Fahrer noch im Krankenhaus

Am Samstag war ein 57-Jähriger mit seinem E-Kleinbus auf der Bahnhofstraße von der Fahrbahn abgekommen, hatte auf Höhe des Hauptbahnhofs einen an einer Haltestelle stehenden Linienbus gestreift und war anschließend auf dem Bussteig in eine Gruppe von etwa zehn wartenden Menschen gefahren. Dabei wurde eine 56-Jährige so schwer verletzt, dass sie wenig später in einem Krankenhaus starb. Leicht verletzt wurden drei Jugendliche: Außer der 14-Jährigen im Linienbus waren es noch eine 16-Jährige und ein 16-Jähriger, die beide auf dem Bushaltesteig standen, durch den der Kleinbus gefahren war.