Mönchengladbacher Krankenhaus : Unfallchirurgie in Neuwerk zertifiziert

Neuwerk Die Abteilung führt diese zertifizierte Qualitätsbestätigung bereits seit zehn Jahren. Patienten profitieren vom „Traumanetzwerk“.

Die DGU stellt nach eigenen Angaben hohe Anforderungen an die Mitglieder des bundesweiten Netzwerks. Der Begriff „Traumanetzwerk“ steht für den Zusammenschluss speziell qualifizierter Krankenhäuser in einer Region, die gemeinsam und strukturiert an der bestmöglichen Versorgung Schwer- und Schwerstverletzter mitwirken. Ziel ist es dabei, den Patienten innerhalb von einer Stunde nach einem Unfall in ein strukturell und personell dafür geeignetes Krankenhaus einzuliefern. Die gilt als entscheidend für die Rettung eines Schwerverletzten.