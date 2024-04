„Entwicklungen dürfen nicht beschönigt werden“ Radlobby kritisiert Unfallbilanz der Polizei Mönchengladbach

Einmal im Jahr legt die Kostenpflichtiger Inhalt Polizei ihre Verkehrsunfallbilanz für Mönchengladbach vor. Die Statistik soll aufzeigen, wie sich zum Beispiel die Zahl der verunglückten Kinder oder die Fälle von Unfallflucht in der Stadt entwickelt haben. Aus Sicht des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Mönchengladbach würden die Daten für 2023 jedoch nicht transparent genug und teils geschönt präsentiert. Deswegen hat der Verein nun einen offenen Brief an den Leitenden Polizeidirektor Jörg Schalk geschickt.