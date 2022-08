Unfall in Mönchengladbach : Person stürzt in drei Meter tiefe Baugrube

Person stürzt in drei Meter tiefe Baugrube

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach An einer Baustelle auf der Lürriper Straße kam es zu einem Unfall. Zum Abtransport des Verletzten landete ein Helikopter auf dem Roller-Parkplatz in unmittelbarer Nähe.

An einer Baustelle auf der Lürriper Straße ist eine Person am Donnerstagnachmittag, 4. August, in eine drei Meter tiefe Baugrube gefallen und wurde dabei verletzt.