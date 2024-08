Rettungseinsatz in Mönchengladbach Unfall und langer Stau auf der A61

Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am späten Mittwochnachmittag, 14. August, zu einem Verkehrsunfall auf der A 61 in Fahrtrichtung Venlo gerufen worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie, dass zwei Autos zwischen der linken und rechten Fahrbahn kollidiert waren. An der Unfallstelle befand sich zufällig ein Feuerwehrmann aus Viersen, der die Insassen der Fahrzeuge in einen sicheren Bereich führte. Sie wurden von Kräften des Rettungsdienstes untersucht. Die Fahrerin eines Autos konnte vor Ort bleiben, während die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurden. Für die Einsatzmaßnahmen musste die A 61 in Fahrtrichtung Venlo vollständig gesperrt werden, was zu einem erheblichen Stau führte.