Mehrere Tausend Euro Schaden Mönchengladbacher bleibt nach Müllcontainer-Unfall auf Kosten sitzen

Ein Schuldiger im Vorfall wird wahrscheinlich nie ermittelt und Dieter Engels wohl auf dem Schaden an seinem Auto sitzen bleiben. Mit dieser Nachricht meldet sich der Rentner nun erneut bei unserer Redaktion. Dabei hat er ein Schreiben der Stadt Mönchengladbach, genauer gesagt vom Fachbereich Recht. Dessen Leiter antwortet darin auf einen Brief, den Engels’ Anwalt an Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) verfasst hat, und in dem die bisherige Situation als „äußert unbefriedigend“ beschrieben wird.