Ermittlungen in Mönchengladbach Autofahrerin touchiert mehrere Fahrzeuge und flüchtet

Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwoch, 28. Februar, gegen 13 Uhr. Alarmierte Einsatzkräfte der Wache Mönchengladbach stellten einen beschädigten Bus der NEW sowie drei geparkte Autos fest, die ebenfalls Schäden aufwiesen. Nach Angaben des Busfahrers sowie weiterer Verkehrsteilnehmer hatte ein roter Pkw – möglicherweise ein Mazda oder Mercedes – die genannten Fahrzeuge touchiert und war dann in Richtung Hansastraße weggefahren. Der Wagen sei aus einer Gasse zwischen den Hausnummern 163 und 156 herausgekommen, weshalb der Bus ursprünglich habe bremsen müssen, hieß es weiter.