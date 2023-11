Kollision an Ampel in Mönchengladbach Unfall auf der Korschenbroicher Straße

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, 26. November, gegen 16.40 Uhr auf der Korschenbroicher Straße in Hardterbroich-Pesch ereignet hat. wie mitgeteilt wurde, war eine 49-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Korschenbroicher Straße stadteinwärts unterwegs und bog an einer Ampel nach links auf die dortige Parkplatzeinfahrt zum Koenigs-Karree ab. Dabei stieß ihr Wagen mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 23-Jährigen zusammen, die stadtauswärts fuhr und ebenfalls eine Ampel passiert hatte.