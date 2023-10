Kleinbus fährt in Personengruppe in Mönchengladbach Mann ohnmächtig am Steuer – Frau stirbt nach Unfallfahrt an Bushaltestelle

An einem Knotenpunkt von mehreren Linienbussen an der Bahnhofstraße hat es am Samstagnachmittag in Mönchengladbach gegen 17.50 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Dabei wurde eine 56-jährige Frau, die an der Haltestelle stand, so schwer verletzt, dass sie noch am Abend in einem Krankenhaus an den Folgen starb. In der etwa zehnköpfigen Gruppe Wartender wurden drei Jugendliche leicht verletzt. Der Mann, der am Steuer des Unfallfahrzeugs ohnmächtig geworden sein soll, befindet sich zur stationären Behandlung in einer Klinik.