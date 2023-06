Nach Zugunglück in Rheindahlen Tödliche Gefahren im Gleisbett

Etwa 100 km/h war der Zug schnell, der am Dienstag, 6. Juni, gegen 16.45 Uhr den Bahnübergang in Rheindahlen passieren wollte. Was dann passierte, damit hatte der Lokführer nicht gerechnet. Zwei Personen überquerten die Gleise, obwohl die Schranken geschlossen waren und die Ampeln an den Andreas-Kreuzen auf Rot standen. Der Lok-Führer leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Es reichte nicht: Eine der beiden Personen, eine 82-jährige Frau wurde erfasst, und wie durch ein Wunder nur leicht verletzt.