Verkehr in Mönchengladbach Kritik an „unechter Einbahnstraße“ im Gewerbegebiet Hamburgring

Die sogenannte „unechte Einbahnstraße“ soll – so der Ausschuss am Donnerstag, 11. Mai, sich dafür ausspricht – am nördlichen Kreisverkehr der Straße Hamburgring eingerichtet werden. Dabei handelt es sich um ein einseitiges Einfahrverbot. Heißt: Fahrzeuge dürfen aus dem Kreisverkehr im Gewerbegebiet heraus nicht auf die Straße in Richtung der Erkelenzer Straße fahren. Stattdessen müssen sie wenden und die Straße zurück in Richtung des Kreisels am Ortsausgang fahren. So sollen Lkw-Schleifenfahrten unterbunden werden, bei denen die Laster aus dem nördlichen Hamburgring kommen und in den südlichen erneut einfahren. Denn in eben diesen sieht die Stadtverwaltung den Grund für die Überschreitung einer Verkehrsprognose im Abschnitt der Erkelenzer Straße zwischen den beiden Anschlüssen des Hamburgrings.