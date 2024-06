Spur führt auch nach Mönchengladbach SEK-Einsätze nach versuchtem Tötungsdelikt in Dülken

In Viersen-Dülken war es in der Nacht zu Montag zu einer Schussabgabe gekommen, bei der ein Mann schwer verletzt worden war. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen waren fünf Männer in einem Lokal auf dem Ostwall in Dülken einem Glücksspiel nachgegangen. Dabei war es zunächst zu einem Streit zwischen drei Beteiligen gekommen, der in einer Schlägerei mündete. Auf der Straße wurde ein 46-jährige Viersener durch mehrere Schüsse am Bein getroffen. Als dringend tatverdächtig gilt der nun flüchtige Oguzhan D. (34). Ein weiterer Tatverdächtiger (45) hatte schnell festgenommen werden können.