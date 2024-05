In Innenstadt von Rheydt aufgefunden Polizei bittet um Mithilfe bei unbekanntem Toten

Mönchengladbach · Bereits am 5. Mai ist ein Passant auf einen leblosen Mann an der Marktstraße in Rheydt aufmerksam geworden und hat Rettungskräfte alarmiert. Im Krankenhaus konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden. Eine Gewalttat wird ausgeschlossen. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen, um die Identität des Mannes festzustellen.

18.05.2024 , 21:22 Uhr

Die Marktstraße in Rheydt ist wochentags belebt, aber auch an Sonntagen, wie es der 5. Mai war, als dort ein Passant einen leblosen Mann fand. Foto: Carsten Pfarr

Es war ein Sonntag vor zwei Wochen, als sich auf der Marktstraße in der Innenstadt von Rheydt offenbar ein tragischer Vorfall ereignete: Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, fand ein Passant bereits am 5. Mai einen 55 bis 65 Jahre alten Mann, der leblos auf der Straße lag. Der Passant ging nicht einfach vorbei, sondern alarmierte umgehend Rettungskräfte. Die brachten den leblosen Mann in das städtische Elisabeth-Krankenhaus und versuchten nach Angaben der Polizei während der Fahrt noch, ihn wiederzubeleben – vergeblich. In der Klinik wurde zunächst ein ungeklärter Tod festgestellt, die Kriminalpolizei wurde deshalb hinzugezogen. Die Obduktion ergab, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist. Es wurde demnach ein kardiales Ereignis wie ein Herzinfarkt nachgewiesen. Da seine Identität bislang nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei nun um Mithilfe. Diese Turnschuhe hat der Mann zum Zeitpunkt des Auffindens getragen. Foto: Polizei Mönchengladbach Wegen „des reduzierten Pflegezustands“ sei davon auszugehen, dass der Mann der Trinker- beziehungsweise der Obdachlosen-Szene angehört habe, heißt es in einer Mitteilung. Er wird wie folgt beschrieben: 55- bis 65 Jahre alt, 1,80 Meter groß, dunkle Haare und kräftige Statur. Er trug eine dünne schwarze Daunenjacke, ein schwarzes T-Shirt, eine graue Jogginghose mit seitlichem Streifen und Turnschuhe. Am linken Unter- und Oberarm habe er mehrere, reizlose Narben (strichförmig). Fotos des Verstorbenen und seiner Bekleidung sowie Details können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/135795. Die Polizei fragt, wer Angaben zu der abgebildeten Person machen könne und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290.

(dr/ gap)