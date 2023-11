Nach Halloween und vor der Adventszeit Vandalen trüben Deko-Laune der Mönchengladbacher

Halloween-Häuser in Gerkerath, Windberg, Wickrathberg und Rheydt, die strahlende Webersiedlung in der Adventszeit: Mönchengladbacher sind gerne kreativ, wenn es um die Deko zu Feiertagen geht. Auch an Sankt Martin sind die Fenster bunt geschmückt. Doch immer wieder sehen sich die Dekorateure mit Vandalen konfrontiert. So auch Saskia Maciula. In der Halloween-Nacht wurden ihr eine übergroße Spinne und Plastikskelette – alle ausgestattet mit Leuchtfunktion – gestohlen. „Die haben das einfach abgerissen und die Kabel zurückgelassen. So etwas ist in all den Jahren noch nicht passiert“, berichtet die Eickenerin. Mitten in der Nacht, zwischen 2 und 6 Uhr müsse das gewesen sein. „Und dann sind keine Kinder mehr unterwegs, eher Jugendliche oder Erwachsene.“