Polizeieinsatz in Mönchengladbach : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Wickrath

Foto: Theo Titz 6 Bilder Unbekannte sprengen Geldautomaten in Mönchengladbach

Mönchengladbach Eine Gruppe von drei bis vier unbekannten Tätern hat in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in Mönchengladbach in die Luft gejagt. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, ist noch unklar. Sie flüchteten in einem dunklen Auto in Richtung Autobahn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte haben in Mönchengladbach Wickrath einen Geldautomaten in einer Filiale der Deutschen Bank gesprengt. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Auto in Richtung Autobahn, wie die Polizei mitteilte.

Laut Zeugenaussagen handelte es sich um drei oder vier Personen. Die Polizei hat umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Ob und wie viel Geld die Täter in der Nacht auf Mittwoch mitgenommen haben, war am Morgen noch unklar.

Die Feuerwehr berichtete am Morgen von einem chaotischen Bild. Als die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen seien, hätten Trümmerteie vor dem Gebäude gelegen, heißt es im Bericht der Behörde. Das Gebäude habe keine strukturellen Schäden erlitten. Man habe dann noch eine Gefahrstoffmessung durchgeführt und mit einer Wärmebildkamera noch etwaigen Glutnestern gesucht. Beides allerdings ergebnislos.

(th/dpa)