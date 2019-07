Gefährliche Falle in Mönchengladbach : Unbekannte spannen Kette mit Stacheldraht über die Straße

Mönchengladbach Die Polizei in Mönchengladbach hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Einen ähnlichen Fall gab es zwei Tage zuvor.

Das hätte zu einer tödlichen Falle werden können: Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag eine mit Stacheldraht umwickelte Kette quer über die Wickrathberger Straße in Mönchengladbach – in Höhe der ehemaligen Tankstelle/Niersbrücke – gespannt. Die Kette war in einer Höhe von etwa fünf bis 30 Zentimetern angebracht.

Genauso wie in dem Fall, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Rheindahlen geschah: Dort waren auf der Broicher Straße in Fahrtrichtung Genhodder fünf Kanaldeckel ausgehoben und in einen Bach geschmissen worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02161 - 290.