Umwelt-Sünder : Unbekannte schädigen Bäume auf Friedhof

Mönchengladbach Ahorne, Eschen, Linden, teils 25 Meter hoch wurden auf dem Friedhof an der Preyerstraße mit Streusalz, Altöl und Petroleum massiv geschädigt. „Es ist uns völlig unerklärlich, wie man so etwas tun kann“, sagt Hanno Müller, Arborist bei der Mags. Nun werden Zeugen gesucht.

Auf dem Friedhof an der Preyerstraße treiben offenbar Baumfeinde ihr Unwesen. Bereits am Mittwoch hatte die Stadttochter Mags gemeldet, dass Unbekannte elf Bäume massiv geschädigt hatten. Entlang der Watelerstraße waren große Mengen Altöl, Streusalz, Farben und Petroleum an die Stämme der bis zu 25 Meter hohen Bäume – Ahorne, Eschen und Linden – geschüttet worden. Die Mags erstattete Anzeige bei der Polizei. Einen Tag später entdeckten Mitarbeiter einen weiteren beschädigten Baum. Dieses Mal hatten die Täter sogar Teile der Baumrinde entfernt und den Stamm wie zuvor mit Altöl, Streusalz und anderen Chemikalien getränkt. Es handelt sich um einen jungen Ahorn, der seit etwa zehn Jahren auf dem Friedhof steht. Die Mags bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden – unter Telefon 02161 491010 oder per Mail unter service@mags.de.