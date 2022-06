Wieder ein solcher Vorfall in Mönchengladbach : Einbruch in Lehrerzimmer der Hans-Jonas-Gesamtschule

Mönchengladbach In den vergangenen Tagen haben Einbrecher das Lehrerzimmer der Hans-Jonas-Gesamtschule in Neuwerk durchwühlt. Wonach sie gesucht haben, steht noch nicht fest.

Mehrere Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag um 22 Uhr und Montag um 5.45 Uhr in die Hans-Jonas-Gesamtschule Neuwerk eingebrochen. Das meldet die Polizei am Dienstag, 14. Juni. Um sich Zugang zu verschaffen, warfen die Einbrecher zunächst eine Glasscheibe ein, öffneten dann eine Fluchttür und durchsuchten das Lehrerzimmer.

Auch wenn nichts entwendet wurde, hat die Polizei Spuren gesichert und versucht nun herauszufinden, was die Täter in dem Lehrerzimmer gesucht haben. In letzter Zeit komme es häufiger vor, dass in Schulen und Kitas eingebrochen werde, auch wenn dort weder Schmuck noch hohe Geldbeträge zu holen seine, so eine Sprecherin der Polizei Mönchengladbach. Oftmals würden elektronische Geräte mitgenommen, manchmal aber auch gar nichts.