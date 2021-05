Einsatz für Mülldetektive : Umweltsünder entsorgt illegal giftige Batterien

Mönchengladbach Ein Mann warf zwei Autobatterien in einen Papier-Container am Stapper Weg. Ihn erwartet nun eine hohe Geldstrafe.

Regelmäßig werden die Container-Standorte im Stadtgebiet kontrolliert. Dank Nachtsichtkamera müssen Müllsünder auch im Schutz der Dunkelheit damit rechnen, erwischt zu werden, so die Mags. Doch die jüngste illegale Entsorgung spielte sich am helllichten Tag ab. Wie die Mags mitteilte, hielt ein Lieferwagen mit MG-Kennzeichen vor einem Altpapiercontainer, der Fahrer stieg aus und warf zwei schwere Gerätebatterien in den Container. Die Mülldetektive hielten alles in Bildern fest und konnten den Müllsünder somit auf frischer Tat überführen. Ein Bußgeldverfahren ist bereits eingeleitet.