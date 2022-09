ÖPNV in Mönchengladbach : Diese Busse werden wegen der Rheydter Kirmes umgeleitet

ÖPNV in Mönchengladbach

Wegen der Kirmes in Rheydt wird eine Straße ab Mittwoch, 14. September 2022, gesperrt. (Archivfoto) Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Die Straße Gracht ist für eine Woche gesperrt. Deshalb werden mehrere Linien anders fahren. Wie lange das gilt und welche Haltestellen nicht bedient werden.

Wegen der Spätkirmes in Rheydt müssen laut NEW Busse umgeleitet werden: Ab Mittwoch, 14. September, bis Mittwoch, 21. September, bleibt die Straße Gracht für den gesamten Verkehr gesperrt. Davon betroffen sind die Linien 022, SB4 und NE 3.

Die Haltestellen „Gracht“ werden nicht angefahren. Ersatzweise bedient die Linie 022 in beide Richtungen die Haltestellen „Rathaus Rheydt“. Die Haltestelle „Kronenstraße“ in Richtung Tackhütte wird ebenfalls nicht angefahren. Dort werden die Fahrgäste auf die Haltestelle „Lehwaldstraße“ verwiesen. Die Haltestelle „Kronenstraße“, der Linie SB4, in Richtung Giesenkirchen wird nicht angefahren – mit Verweis auf die Haltestelle „Druckerstraße“.