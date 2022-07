Umgestaltung in Mönchengladbach : Keine Baufirma will Rheindahlens Ortskern umbauen

Mönchengladbach Der Mühlentorplatz soll aufgewertet werden. Doch die Arbeiten werden erneut verschoben. Woran das liegt, wie es weitergeht und welche Auswirkungen das auf den Umbau der Beecker Straße hat.

Der Umbau des Mühlentorplatzes im Zentrum Rheindahlens wird weiter auf sich warten lassen. Ursprünglich sollte der Spatenstich im Herbst 2021 erfolgen, dann im Juni 2022 und ist jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, hat sich kein Bauunternehmen auf die öffentliche Ausschreibung beworben. Heißt: Die Arbeiten müssen jetzt neu ausgeschrieben werden – in der Hoffnung, dass es dann Interessenten gibt.

Die Stadt spricht von „schwierigen Marktbedingungen in der Baubranche“, die sich jetzt auf die Umgestaltung von Rheindahlens Mitte auswirken. „Steigende Bau- und Energiepreise sowie Lieferschwierigkeiten machen es für Bauunternehmer zum Teil unattraktiv, sich auf Ausschreibungen zu bewerben – zumal die Auftragsbücher gut gefüllt sind“, heißt es in einer Mitteilung. Um dennoch eine Firma zu finden, die den Auftrag annimmt, wird das Vergabeverfahren angepasst. So soll es insbesondere mehr Zeit für die Bauausführung sowie für die Vorbereitung und die Materialbeschaffung geben. Die neuerliche Ausschreibung der Bauleistung soll nach Angaben der Stadt „in den kommenden Monaten“ erfolgen.

Doch mit der Verschiebung steht eine weitere Frage im Raum: Was passiert mit der Kostenpflichtiger Inhalt Umgestaltung der Beecker Straße? Der Umbau sollte im Anschluss an die Arbeiten am Mühlentorplatz erfolgen. Doch auch dazu kann die Stadt nach Angaben des Sprechers derzeit keine finale Aussage machen: „Wir prüfen, ob wir die Aufwertung der Beecker Straße auch vor den Arbeiten am Mühlentorplatz durchführen können.“ Die nähere Prüfung sei erforderlich, „da die Elektroversorgung der neuen Leuchten auf der Beecker Straße von dem Stromkasten am Mühlentorplatz abhängt“, erklärt der Sprecher.