Förderprojekt Soziale Stadt in Mönchengladbach : Umgestalteter Keplerplatz wird mit Nachbarn gefeiert

Förderprojekt Soziale Stadt in Mönchengladbach

Mönchengladbach Oberbürgermeister Felix Heinrichs lädt für 29. Oktober zur Eröffnung ein. In der Kirche St. Josef sind Werke von Markus Lüpertz zu sehen.

Seit Anfang März ist der Keplerplatz eine Baustelle. Das aber aus gutem Grund. Denn als Teilprojekt der Gesamtmaßnahme „Soziale Stadt – Innenstadtkonzept Rheydt“. Damit sollte der Platz als Aufenthaltsort für die Nachbarschaft attraktiver gemacht werden. Außerdem sollte die Grabeskirche, das markanteste Gebäude des Platzes, besser in Szene gesetzt werden.

„In mehreren Beteiligungsveranstaltungen haben wir die Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft aufgenommen und insbesondere einen Mehrwert für Familien mit Kindern geschaffen“, sagt Planungsdezernent Gregor Bonin . „In zentraler Lage gibt es nun einen Platz, der vor allem in den Sommermonaten durch unterschiedliche Spielmöglichkeiten viel Verweilqualität bietet.“

Am Freitag, 29. Oktober, wird ab 14 Uhr die Fertigstellung des neu gestalteten Keplerplatzes gefeiert. Oberbürgermeister Felix Heinrichs lädt Nachbarn und alle weiteren Interessierten, die den neuen Quartiersplatz in Augenschein nehmen wollen, zu Kaffee und Kuchen ein. Im Programmplan stehen auch ein Posaunenchor und ein Clown. Im Trostraum St. Josef ist ein Bilderzyklus mit Werken des in Rheydt lebenden Künstlers Markus Lüpertz zu besichtigen. Das Quartiersmanagement für Rheydt wird ebenfalls vor Ort sein und für Fragen zur Verfügung stehen.