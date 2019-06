Hochschule beauftragt : Umfrage zum neuen Konzept für den Rheydter Markt

Rheydt Die Stadt will den Wochenmarkt in Rheydt attraktiver machen. Deshalb befragen Forscher der Hochschule Niederrhein jetzt die Bürger – online und offline.

Die Hochschule Niederrhein befragt seit dem gestrigen Mittwoch die Bürger der Stadt über den Rheydter Wochenmarkt. Dabei wollen die Forscher des NIERS-Instituts herausfinden, was sich die Bürger für den Wochenmarkt wünschen, welche Ideen sie haben, was in ihren Augen auf dem Markt fehlt und was geändert werden sollte, damit der Besuch attraktiver wird. Die Befragung richtet sich nicht nur an Marktbesucher, sondern auch an Gladbacher und Rheydter, die den Markt bisher eben nicht besuchen. Dazu werden Passanten im Stadtgebiet befragt, und es gibt einen Online-Fragebogen. Die Umfrage geht zurück auf einen Beschluss des Rates der Stadt. Der Link zum Fragebogen lautet: https://verwaltung.hsnr.de/sosci//wochenmarkt_rheydt/