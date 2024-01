Stadtplanung in Mönchengladbach Wie das Bahnhofs-Umfeld aufgewertet werden soll

Bahnhöfe sind eigentliche Visitenkarten der Orte, in denen sie liegen. Schließlich geben sie Ankommenden einen ersten Eindruck. Doch Hauptbahnhöfe in Großstädten haben oft unschöne Eigenschaften: Ihre Umgebung ist selten schön, sehr oft von Kriminalität und Vandalismus geprägt, zudem locken sie eine Szene an, die gerne Drogen konsumiert und verkauft. Das ist auch in Gladbach so. Solche Entwicklungen umzukehren, ist nicht leicht. Vor allem dann nicht, wenn genau gegenüber des Haupteingangs eine Schrottimmobilie wie Haus Westland seit vielen Jahren trotz ambitionierter Pläne nicht abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird.