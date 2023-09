Pläne der Deutschen Bahn Bahnhof Odenkirchen wird komplett umgebaut

Eine kurze Ansage, dann fährt die Regionalbahn 27 Richtung Mönchengladbach im Odenkirchener Bahnhof ein. Der Zug hält neben dem Bahnsteig mit der großen Überdachung an, die Türen öffnen sich. Pham Hung hebt sein Fahrrad an, setzt den rechten Fuß auf die erste Stufe und wuchtet das Rad in die Bahn. Knapp einen halben Meter beträgt der Unterschied zwischen Bahnsteig und den Türen des Zuges. Ein Höhenunterschied, der für Menschen mit Behinderung, für Eltern mit Kinderwagen, ältere Fahrgäste oder Reisende mit großen Koffern schwer oder gar unmöglich zu überwinden ist.