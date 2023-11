Bauarbeiten in Mönchengladbach 108 Stufen bis zum Gleis in Odenkirchen

Leon Charne ist von der unfreiwilligen Sportübung, die vor ihm liegt, wenig begeistert. Er steht am Eingang der neuen Überführung, die am Bahnhof Odenkirchen eingerichtet wurde: eine rund elf Meter hohe Gerüstkonstruktion mit 54 Treppenstufen auf beiden Seiten. „Mit meiner kleinen Tochter komme ich hier wirklich schlecht hoch. Vor allem, weil die Metallstufen bei Nässe auch noch rutschig sind“, sagt Charne und macht sich kopfschüttelnd auf den Weg zum Gleis. Einige Minuten später kommt ein Mann mit großem Rollkoffer schwer atmend die Treppe hinunter. „Das ist eine Vollkatastrophe“, keucht er und läuft in Richtung des bestellten Taxis.