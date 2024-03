Stadtplanung in Mönchengladbach Die Lüpertzender Straße sieht bald anders aus

Die Lüpertzender Straße ist westlich des Berliner Platzes eine Baustelle. Mit der geplanten Umgestaltung hat das aber noch nichts zu tun. Die NEW erneuert dort gerade Kanäle. Wegen der Baustelle fließt der Autoverkehr dort nur noch einspurig. Das soll auf einem Teil der Lüpertzender Straße dauerhaft so bleiben: Zwischen den Straßen Am Kämpchen und An der Flieschermühle sollen Autos dann nur noch gen Westen in Richtung Geropark fahren, Busse und Radverkehr ausgenommen.