Politisches Gezanke in Mönchengladbach Entscheidung über geplanten Kreuzungsumbau in Wickrath vertagt

Um die Beratungsvorlage hatte es einigen Wirbel gegeben. Dabei ging es weniger um die Sache, als vielmehr um politisches Gezanke. Denn grundsätzlich unterstützen die Parteien das Vorhaben zum Umbau der zentralen Kreuzung in Wickrath-Mitte. Die muss umgestaltet werden, weil Edeka an der Trompeterallee Kostenpflichtiger Inhalt einen Supermarkt baut, was ein größeres Verkehrsaufkommen zur Folge haben wird. Also soll die Straße verbreitert, die Verkehrsführung angepasst, die Kreuzung umgebaut werden. Zwar gab es an einigen Punkten Kritik oder Änderungswünsche. Ein Beispiel ist, dass die Unterführung an der Trompeterallee für den Autoverkehr gesperrt werden soll, wobei aber die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge nicht versperrt werden sollte. Doch alle Parteien sprachen sich für die Ansiedlung aus.