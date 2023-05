Umbau in Mönchengladbach So läuft der Umbau des Kreiswehrersatzamts zur Flüchtlingsunterkunft

Die Bauarbeiten im früheren Kreiswehrersatzamt an der Hofstraße sind angelaufen: Das Gebäude, in dem früher unter anderem junge Männer auf ihre Wehrtauglichkeit hin untersucht wurden, wird zu einer Unterkunft für Geflüchtete umgebaut. Im Herbst dieses Jahres sollen die Räume bereitstehen, wie ein Stadtsprecher sagte. Im Januar hatte die Stadt die Räume von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), der das Gebäude gehört, übernommen. Beim Umbau werden die vorhandenen Büros zu Wohnräumen umfunktioniert. So entstehen 45 Zimmer unterschiedlichster Größe für rund 129 Personen, so die Planung des Gebäudemanagements der Stadt.