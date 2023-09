Großprojekt in Mönchengladbach So wurde der Geropark umgebaut

Eineinhalb Jahre mussten die Mönchengladbacher auf einen ihrer zentralesten Parks verzichten – das aber aus gutem Grund: Kostenpflichtiger Inhalt Der Geropark wurde umgebaut, der Parkplatz musste weichen, die Fläche des Weihers wurde um rund 43 Prozent vergrößert. Kostenpflichtiger Inhalt Genau genommen sind es zwei Teiche, die über Rohre miteinander verbunden sind, eine kleine Brücke markiert die Grenze. Zumindest optisch knüpft der Park damit an die Zeit vor 1896 an. Damals war ein beträchtlicher Teil des großen Weihers am Fuße des Abteibergs zugeschüttet worden, um Fläche für einen Marktplatz zu schaffen. So ist es in etwa bis März 2022 geblieben.