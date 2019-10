Planungen dauerten länger : Zwei Projekte für Rheydt starten nun doch erst 2020

Rheydt (hh) Die Anwohner der Keplerstraße müssen einige Monate länger warten als ursprünglich geplant: Eigentlich sollte die Umgestaltung des Platzes rund um die Josefskirche Mitte 2019 in Angriff genommen werden.

Doch das Projekt verzögert sich ebenso wie die Neugestaltung einer Wegeverbindung von der Friedhofstraße bis zur Gracht. Auch damit wollte die Stadt ursprünglich Mitte des Jahres starten. Passiert ist jedoch in beiden Fällen bislang nichts. „Die Umsetzung der Planungen hat sich verzögert, da die Erarbeitung der weiteren Leistungsphasen mehr Zeit in Anspruch genommen hat als ursprünglich geplant. Es mussten noch einige Detailabstimmungen vorgenommen werden“, erklärte die Stadtverwaltung gestern auf Anfrage.

Einen Schritt weiter geht es indes mit dem Projekt Maria-Lenssen-Garten. Für dessen Neugestaltung hat ein Landschaftsarchitekturbüro inzwischen Ideen erarbeitet. Am Dienstag, 8. Oktober, werden diese in der Schauzeit-Zentrale, Am Neumarkt 11 / Ecke Stresemannstraße, ab 18.30 Uhr vorgestellt. Anwohner und Bürger sollen sich mit Ideen in das Vorhaben einbringen, damit der Park zu einem belebten Treffpunkt werden kann.