Umbau in Mönchengladbach : Johanneskirche wird Seniorenzentrum

Mönchengladbach Wegen hoher Kosten musste die Gemeinde die Kirche aufgeben. Jetzt entstehen Wohnungen, teils sozial geförderte. Der Caritasverband investiert mehr als 5,5 Millionen Euro in das Projekt.

Endlich sind die Handwerker da und es beginnen, fünf Jahre nach der Entwidmung, die Umbauarbeiten in der Pongser Johanneskirche zu einem Seniorenzentrum mit insgesamt 23 Wohnungen. Zusätzlich können nach Abschluss der Arbeiten bis zu 15 ältere Menschen mit Pflegegrad in der Tagespflege im Erdgeschoss betreut werden.

Hocherfreut über den Beginn der Arbeiten zeigt sich Pfarrer Michael Schicks, seit Herbst 1998 Leiter der GdG Rheydt-West. Er bezeichnet den Umbau der Kirche zum Seniorenzentrum als großes Glück und bemerkenswerten Akzent für die Menschen vor Ort. „Wir bauen hier ein ,Lebenhaus‘ und keine Grabeskirche, und so passt das Seniorenhaus sehr gut ins Pongser Milieu“, erklärt der Pfarrer die Vorgaben der Pfarrgemeinde. Der Umbau mitten im Dorf bietet neue Impulse in der sozialen und pastoralen Arbeit. Schicks: „Hier entsteht in direkter Nachbarschaft zum Begegnungszentrum Hannes etwas, das es bisher in der Gemeinde noch nie gegeben hat.“