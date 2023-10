Mehrere Maßnahmen geplant Barrierefreier Umbau am Bahnhof Odenkirchen startet

In der zweiten Phase fahren auf der Linie RB 27 zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Grevenbroich Busse jeweils in den Nächten von 21 bis 5 Uhr. Zusätzlich kommt es in diesem Streckenabschnitt am Samstag, 21. Oktober, tagsüber von 5 Uhr bis 21 Uhr zu Ausfällen auf der RE 8. Als Ersatz können Fahrgäste die RB 27 nutzen.