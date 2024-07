Passend zu Sommerferien in Mönchengladbach Spielplatz Windmühlenweg nach Umbau wieder geöffnet – weitere folgen

Mönchengladbach · Die Arbeiten an der Anlage in Venn sind rechtzeitig zu den Sommerferien abgeschlossen worden, zwei weitere werden zeitnah eröffnet. Parallel hat eine Maßnahme am Spielplatz im Wickrather Schlosspark begonnen. Der Überblick.

11.07.2024 , 17:00 Uhr

Der etwa 700 Quadratmeter große Spielplatz am Windmühlenweg ist nach dem Umbau wieder geöffnet. Foto: Mags

Von Miriam Siebold und Carsten Pfarr