Evakuierung in Mönchengladbach 20.05 Uhr – die Bombe ist entschärft

Update | Mönchengladbach · Am Abend kam die Nachricht: Der Kampfmittelräumdienst hat die Fünf-Zentner-Bombe unschädlich gemacht. Anwohner können nun zurück in ihre Häuser und auch der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Wegen der Sperrungen rund um den Fundort war es in der Innenstadt zu teils extremen Verkehrsbehinderungen gekommen. Von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen waren Kitas, Schulen, zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen.

18.04.2024 , 20:42 Uhr

