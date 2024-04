Modeunternehmen aus Mönchengladbach Wie aus einem Start-up die Ultimo Fashion Group wurde

Wegen Corona waren die Feierlichkeiten zum Silberjubiläum der Ultimo Fashion Group mehrfach verschoben worden. Unter veränderten Vorzeichen fand nun doch noch die geplante Party statt. Im Fokus stand die Neugestaltung der Räumlichkeiten in den Boetzelen Höfen. Etwa 500 eingeladene Gäste – Geschäftspartner, auch aus der Türkei, Mitarbeiter der europaweiten Agenturen sowie Freunde und Bekannte – feierten nach glamourös angehauchtem Fotoshooting beim Empfang zur Live-Musik bis tief in die Nacht in und vor den renovierten Räumen. „Wir hatten nur wenige Absagen, es sind tolle Leute gekommen“, sagt Thomas Engel zur Feierlaune der Gäste.